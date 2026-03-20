【モデルプレス＝2026/03/20】タレントの安田美沙子が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘルシーな夕飯メニューを公開し、話題となっている。【写真】43歳2児のママタレ「栄養満点」キャベツ大量消費鍋公開◆安田美沙子、野菜たっぷり料理公開安田は「今宵はキャベツ大量消費鍋」「次男にスープを作ってもらいました」「白だし×手作り味噌×鶏ガラ×しょうが×ごま油」とコメントを添え、キャベツ鍋の写真を投稿。次