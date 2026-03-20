あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Special Assault Team」の略語は？「Special Assault Team」の略語はなんでしょうか？ヒントは、日本の警察にある特殊部隊のことです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「SAT」でした！「SAT」は「Special Assault Team」を略した言葉です。「SAT