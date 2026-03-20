神戸市は２０日までに、メリケンパークで期間限定の夜桜のカラーライトアップを実施すると発表した。期間は３月２６日から４月１２日までで、美しくライトアップされた桜を楽しめるほか音楽ライブやお花見にぴったりなフードメニューも登場する。４月１日からは神戸ポートタワーや神戸海洋博物館、ＢＥＫＯＢＥモニュメントで、期間限定の特別ライトアップ「桜色」を実施し、パーク内が桜色に染まる。なお、４月２日はＫＯ