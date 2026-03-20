◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が古巣・楽天ナインと再会した。東京ドームでの試合前練習で自らあいさつに向かい、鈴木大地や藤平尚真、球団スタッフらと次々に握手を交わした。日本球界に復帰した前田健太とはマウンド上でハグするシーンもあった。海外ＦＡ権を行使して今季から戦いの舞台をセ・リーグに移した右腕。移籍に伴って楽天に加入することになった前巨人の田中千晴にも