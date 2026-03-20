福岡県西方沖地震から3月20日で21年です。記憶と経験を風化させないようにと、福岡市で防災の専門家による講演会が開かれました。 日本トイレ研究所の研究員、島村允也さんが「災害時のトイレ」の課題や対策について講演しました。■日本トイレ研究所・島村允也 研究員「トイレ問題は、排泄するだけの空間・設備の問題ではなくて、健康・命に関わる問題である。」 島村研究員は東日本大震災や能登半島地震などを例に挙げ、水