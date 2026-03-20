◆センバツ第２日▽１回戦滋賀学園５―４長崎西（２０日・甲子園）長崎西の芦塚陽士（３年）がチーム７５年ぶりとなる聖地での安打をマークした。１回１死一塁滋賀学園の左腕・土田義貴（３年）の高めの直球をとらえ中前にはじき返すと三塁のアルプススタンドからは拍手がわき起こり「打った瞬間に芯だったんで、よっしゃって感じで走っていって。アルプスも見えてすごい盛り上がってて、あんま覚えてないっていうか、最高