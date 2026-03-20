2026年5月31日をもって、嵐・大野智さんがSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが発表されました。嵐自体も同日、ラストツアー千秋楽を開催予定で、活動終了となります。大野さんは2017年頃より「一度、何事にも縛られず、自由に生活がしてみたい」と、メンバーの相葉雅紀さん、松本潤さん、二宮和也さん、櫻井翔さんに伝え、話し合いを重ねました。その結果、「嵐は5人で嵐」という全員の意向で、2020年末をもって嵐は無期限の活動