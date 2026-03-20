◆大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の土俵となった西２枚目・友風（中村）が東７枚目・明生（立浪）に押し出され５勝８敗。十両では昨年の春場所以来の負け越しとなった。立ち合いから圧力をかけ、突っ張りでなんとか前に出ようとしたが、はたき込みを仕掛けた時に体を預けられ土俵を割ってしまった。「言うことないですね。負け越し？気持ちは変わらないです。何度も言ってますが、