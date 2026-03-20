◆オープン戦中日―ロッテ（２０日・バンテリンドーム）ロッテ・西川史礁外野手（２２）が「３番・ＤＨ」でスタメン出場。４点ビハインドの３回１死一塁で、中日の今季開幕投手に決定している柳裕也投手（３１）から右翼のホームランウイングに飛び込む１号２ランを放った。昨季パ・リーグの新人王で２年目の西川は宮崎・都城キャンプ中の２月１０日、守備練習の際に右前腕に違和感を訴えて宮崎・都城市内の病院を受診した結