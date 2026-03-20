１８日、フランス・パリのユネスコ本部で演武を披露する太極拳愛好家。（パリ＝新華社記者／鄔恵我）【新華社パリ3月20日】フランス・パリの国連教育科学文化機関（ユネスコ）本部で18日、初めての「国際太極拳の日」を前に、「太極拳とともに健康な生活」をテーマにした記念イベントが開かれた。中国とフランスの太極拳愛好家が舞台で演武を披露し、太極拳の独特の魅力と深い精神性を紹介した。イベントはユネスコのサ