直木賞作家の今村翔吾氏（41）が20日、東京・新宿区の消防博物館でイベントに出席した。江戸時代の“侍火消し”の活躍を描いたアニメ「火喰鳥羽州ぼろ鳶組」が1月11日にスタートし反響を呼んでいる。同作は今村氏の作家デビュー作で、同博物館の一色宏伸館長とトークを行った。登場人物のキャラクターについて一色館長が質問し、今村氏がジョークを交えて説明。現代と江戸時代の消化活動に関して「加賀藩の火消しはカッコ良