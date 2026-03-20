タレントのスザンヌさんが3月20日、自身のインスタグラムを更新。長男の小学校卒業を報告しました。【写真を見る】【 スザンヌ 】写真を添えて 長男の小学校卒業を報告「一人っ子の我が家にとって、この小学校卒業は最初で最後」「息子の小学校卒業式でしたランドセルをおろす日が来るなんて…」と書き始め、「ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな。」と、まだ小さかった頃の長男を思い返す様子