選抜高校野球の第２日の２０日、第３試合に登場した智弁学園のアルプス席では、全校生徒約３５０人と応援団員１６人が息の合ったエールを送った。応援団員は真っ赤な服を身にまとい「かっせ、かっせ」と声援。団長の宮崎亮汰さん（１７）は白い服の上に、伝統となっている紫色の長いたすきをかけてリードした。「選手たちの努力を間近で見てきた。力を出し尽くせるよう、全身全霊で応援する」と気合を入れた。長らく男子だけ