気象台は、午後4時8分に、なだれ注意報を旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町などに発表（雪崩注意報） 20日16:08時点留萌地方では、強風や高波に注意してください。上川地方では、風雪や大雪、なだれに注意してく