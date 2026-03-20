キングコング西野亮廣（45）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。童話作家になったきっかけを明かした。絵本作家としても活躍する西野は、2016年に出版した絵本「えんとつ町のプペル」は累計発行部数80万部を突破、映画化された。西野は童話作家になったきっかけを聞かれると「25の時にフジテレビで番組やらせていただいてて、シルク・ドゥ・ソレイユが来てたんですよ、お台場に。それの宣伝をずっ