京都府福知山市の若手グループ「大江山百鬼組」が、大江の鬼伝説のPR活動に力を入れている。市内在住の30〜40代で昨春に結成し、鬼に扮（ふん）したメンバーら6人が地域イベントで行列を披露している。妖怪に仮装する他団体とも連携を強めており、「鬼文化を世界に発信したい」と張り切っている。【写真】京都に「士門ロード」？人気モデルの故郷「とにかくめっちゃ住みやすい」代表は、同市大江町夏間出身の会社員上野航さ