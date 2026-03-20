イラン情勢の緊迫によるガソリン価格の高騰を受けて、元売り各社への補助金制度が3月19日に再開されました。価格はどう変わるのか、名古屋市内のガソリンスタンドを取材しました。 ■ガソリン高騰で「補助金」に期待も… ガソリンの全国平均価格は18日、前の週から一気に29円あがり、1リットルあたり190円80銭と、過去最高額になりました。 名古屋市中区の「タカラ石油」の18日のガソリン価格は1リットルあ