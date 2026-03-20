「ヴェゼル」では荷室が物足りないユーザーにも最適!?ホンダは2026年2月26日、ミドルクラスSUV「ZR-V（ゼットアールブイ）」に一部改良モデルを先行公開し、同年3月下旬より発売すると明らかにしました。同時に、アウトドアテイストを増した特別仕様車「e：HEV Z CROSS TOURING（以下、クロスツーリング）」も新設定されるZR-Vですが、車中泊旅は可能なのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがホンダの5人乗りSUVで実際に