ビリリと痺れる辛さが特徴の「麻辣燙（マーラータン）」。医食同源ドットコムが展開する「中華房 麻辣燙」は、発売から16カ月で1000万食を突破した人気商品で、さまざまなアレンジが紹介されている。(me話題班)同商品は、本場中国の味を再現しながら、さつまいも春雨を使用している点が特徴で、開発を担当した中国河南省出身の張さんは「本場の味を日本でも」との思いで商品化したという。今回紹介されたアレン