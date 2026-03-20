アルバTVで放送されている番組「教えて！ 女子プロ先生」。2026年の番組の中から、ショットメーカー吉田鈴のスイング作りのコツを一部紹介。【動画】しゃがみながら右腰を引いて切り返す！手元が浮かない吉田鈴のアイアンショット◇◇◇私がスイング作りで大切にしているのは、切り返しです。トップからの切り返しで、右ヒザが前に出たり腰が丸くなってしまうと、股関節が使えなくなります。クラブが寝てしまって、スライス