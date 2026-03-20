＜フォーティネット・ファウンダーズカップ初日◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは米本土戦に突入。第1ラウンドが終了し、海外女子メジャー「全米女子オープン」を2度制している笹生優花が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。3アンダー・12位タイと好スタートを切った。試合で60台を記録するのは、昨年のフォード選手権（3月27日〜30日）の初日にマークした「69」以来