パトカーや白バイの展示イベントが宇城市のショッピングセンターで開かれています。 【写真を見る】真の狙いは「特殊詐欺に気をつけて！」パトカーや白バイを商業施設に展示 熊本県警 イオンモール宇城で行われているこのイベントは、熊本県警と、携帯電話の販売などをする企業が、警察業務への理解や詐欺被害防止のために行っているものです。 県警の詐欺被害防止のキャラクター「ワルモン」