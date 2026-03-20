開幕投手に指名されているソフトバンクの上沢直之投手（32）が広島とのオープン戦で先発登板。2回2/3を投げて46球3安打2失点だった。「開幕戦を想定しながら投げた。（変化球で）ピンチの場面でも空振りをとれたので継続していきたい」0―1の3回、2死で3番・平川に3球連続でボール球を投じ、ファールや空振りの後の7球目はまたもボールで出塁を許した。3回は打者3人との対戦での降板が決まっており「あそこで終わりと分かっ