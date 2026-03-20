西地区3位の京都は22日にホームで名古屋と対戦する。前節・長崎戦で逆転につながるプロ初アシストを記録したMF尹星俊（18）は「常にゴールやアシストは狙っています。生き残っていく上で数字は残していかないとダメなので、今後より出場していくためにもっと数字にこだわってやっていきたい。次は得点も取りたい」。リーグ2連勝へ気合を入れた。相手にはMF稲垣祥やMF高嶺朋樹ら強力なダブルボランチが君臨。「メッチャ楽しみに