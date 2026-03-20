「オープン戦、ソフトバンク−広島」（２０日、ペイペイドーム）初の開幕投手を務める広島・床田寛樹投手が、３回３安打３奪三振２失点でオープン戦最後の登板を終えた。最速は１４８キロを計測した。「まずは、しっかりと強い真っすぐを投げるということを、テーマを持って投げました。スピードもそれなりに出ていましたし、空振りも取れた。良い球も悪い球もありましたけど、強さで言えば、ぼちぼちかなとは思います」初