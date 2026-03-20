女優前田敦子（34）が19日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。紹介された男性にがっかりした経験を明かした。前田は「違う世界の人とは出会う機会がめっきり減っていくじゃないですか。なので違うお仕事している友だちにちゃんと紹介をしてもらうっていう会は、作ってもらったこと何回もある」と明かした。前田は「なんか一度、（男性から）『誕生日が同じだから運命だと思う』って言われた