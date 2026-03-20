岡山県庁 岡山県は、地域おこし協力隊制度の理解促進や応募者の増加などにつなげようと、県内で協力隊の募集・受け入れを行っている23市町村のPR記事を、メディアプラットフォーム「note」の専用アカウントで順次公開しています。 岡山県によりますと、各市町村の協力隊経験者や協力隊担当職員へインタビューした内容を参考に記事を作成していて、実際に受けられる行政のサポートや任期中・任期後の心構