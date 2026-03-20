池田動物園春のマシマシフェスティバル2026 3連休初日、岡山市の動物園で、動物と間近で触れ合えるイベントが始まりました。 岡山市北区の池田動物園で開かれているのは、動物のえさやり体験などを通常より多い「マシマシ」で楽しめるイベントです。 アメリカバクのルーニー君（8）。期間中は特別に餌をあげたり、触れ合ったりできます。 お客さんがリンゴやバナナを差し出すと、「バクバク」