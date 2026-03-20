【これからの見通し】週末を控えて調整圧力が優勢に 本日は東京市場が春分の日のため休場となるなかで、オセアニア・アジア市場ではドル買いが優勢になっている。ただ、中東リスクのバロメータとなるNY原油先物動向は、前日の下落のあと、本日は94ドルを挟んだ水準に落ち着いている。ドル買いについては、有事のドル買いというよりも、前日の海外市場でドル安が進行した後の調整の面が強いようだ。 中東地域では依