ドル円１５８．４０近辺、ユーロドル１．１５６０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は158.40近辺、ユーロドルは1.1560近辺で推移している。オセアニア取引開始時の157.64レベルを安値に、足元では高値を158.43レベルまで伸ばし、現在も高止まりしている。ユーロドルは1.1595レベルを高値に売られ、アジア午後には安値を1.1553レベルに更新している。いずれもドル買いが優勢になっている。ただ、本日