3月20日は春分の日。今回は、春分の日の定番である「ぼた餅」のバリエーションをご紹介します。さっそく作って食べてみてくださいね。 ▼つくれぽ2000件超えの殿堂レシピ 本格的な味わいを楽しみたい人にピッタリ！じっくり煮込んだ小豆は、あっさりした甘さで食べやすい。子どもから大人まで、みんなから喜ばれること間違いなしです。 ▼市販のあんこ＆きなこで手軽に！ 小豆を煮る時間がないときは、市販品を活用するのもお