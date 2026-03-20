◇MLB オープン戦 メッツ6-2アストロズ(日本時間20日、カクティ・パーク)メッツの千賀滉大投手が、日本時間20日のアストロズ戦に登板。4回を投げ毎回の4奪三振、無失点と好投しました。千賀投手は今シーズン、ここまでオープン戦2試合に登板。日本時間8日のカージナルス戦は2本塁打を浴びるなど2回2/3、被安打3、2奪三振、2失点という内容。同14日のマーリンズ戦は3回を投げ無安打、5奪三振、無失点という内容でした。3度目の登板