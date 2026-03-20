TBSの田村真子アナウンサー（30）が20日、TBSドキュメンタリー映画祭2026『田村真子 のと鉄道 明日へ向かう旅』舞台あいさつに登壇。入社2年目で訪れたことのある能登への思いを語った。【写真】熱い思いが止まらない！手振りを交えて能登について熱弁する田村真子アナ入社2年目で鉄道旅の番組で、能登半島を訪れていた田村アナ。能登半島地震が起きた2024年の正月は、地元の三重で過ごしていたといい「テレビで見ながら何もで