岐阜県大垣市は、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のメカニックデザイナーを務めた同市出身、在住の山下いくとさんによるオリジナルデザインのマンホール蓋を作り、設置する。市をＰＲする「水都大垣再生プロジェクト２・０関連事業」の一環で、事業費１５９万円を盛り込んだ新年度当初予算案が１７日の市議会定例会で可決された。山下さんは昨年１１月に市内で開かれたトークイベントで、「山下いくとがイメージする大垣