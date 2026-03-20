巨人・阿部慎之助監督が20日、47歳の誕生日を迎えた。楽天戦（東京ドーム）前に、報道陣から自身の似顔絵が描かれた特製ケーキで祝福されて笑顔。2年ぶりのV奪回を目指す今季の開幕まで残り1週間。47歳の抱負を「楽しもうかな！」とアベスマイルで語った。