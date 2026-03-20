ボートレースとこなめでは20、21日に「スポパラ！inBOATRACEとこなめ〜カラダとココロを動かすスポーツフェスタ！〜」を開催。車いすバスケットボール、パラ射撃（ビームライフル）、フライングディスク、パラアイスホッケーの4種目を無料体験できる。事前予約が必要なスペシャルコンテンツの「よしお兄さん（NHK「おかあさんといっしょ」で体操のお兄さんを務めた小林よしひさ）と親子で遊ぼう！」や北京五輪4×100メートルリ