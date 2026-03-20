ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国内放送権を持つFOXスポーツは19日、米マイアミで行われたベネズエラと米国の決勝戦の視聴者数が1078万4千人で過去最多だったと公式X（旧ツイッター）で発表した。大会全体の平均視聴者数も129万4千人で最多だった。決勝や準々決勝2試合などを地上波のFOXで中継し、それ以外の試合は系列の専門局などで放送した。日本国内では米動画配信大手ネットフリックスが独占放送権を獲得