Nao Yoshiokaが、新曲「You Got to Feel It」を本日3月20日に配信リリースした。 （関連：本格ソウルシンガーが表舞台へNao Yoshiokaがお披露目ライブで“規格外の歌声”を披露） 2026年第2弾シングルとなる今作は、オランダを拠点に活動するプロデューサー／アーティストのベニーハナとのコラボレーション楽曲。ベニーハナの洗練されたアフリカングルーヴと、Nao