インテルがトッテナム・ホットスパーに所属するイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオへの関心を強めているようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』やイタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。2023年夏にバイエルンから加入し、セリエA制覇やチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出に貢献してきた元スイス代表GKヤン・ゾマーとの契約が今夏で満了となるインテル。現時点で契約延長の見込みはなく、クラ