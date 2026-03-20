ガラタサライに所属するオランダ代表FWノア・ラングが、チャンピオンズリーグ（CL）のリヴァプール戦で大ケガを負ったようだ。19日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。ラングは現地時間18日に行われたCLノックアウトフェーズ・ラウンド16のリヴァプール戦に後半開始から途中出場。77分に敵陣ゴールライン際でバランスを崩し、そのままピッチ脇に設置されている広告看板に衝突し