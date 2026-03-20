近年、セルティックは日本人選手が多く活躍してきた。今季はその最後となるのか。2021年夏にアンジェ・ポステコグルー監督を招へいしたセルティックは、同監督の日本での知見を活かし、古橋亨梧を獲得。すると、その活躍を受け、シーズン途中に前田大然、旗手怜央、井手口陽介も加えた。さらに翌年には岩田智輝も手に入れる。井手口と岩田は大きなインパクトを残すに至らなかったが、古橋や前田、旗手の活躍は周知のとおりだ