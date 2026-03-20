チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、物議を醸す発言をしたアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスと話し合ったことを明かした。19日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在25歳のE・フェルナンデスは、2023年1月にベンフィカからチェルシーに当時の英国史上最高額となる1億2100万ユーロ（約221億円）もの移籍金で加入し、現行契約は2032年6月30日までとなる長期契約を締結している。しかし、17日に行われ