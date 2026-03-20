３月20日、日本サッカー協会（JFA）は来週から行なわれるウズベキスタン遠征に参加するU-19日本代表メンバーを発表した。山口智監督が率いるU-19代表は、2027年に開催されるU-20ワールドカップ出場を目ざすなか、ウズベキスタンのタシュケントで、現地３月25日と30日に国際親善試合でU-19ウズベキスタン代表と対戦する。 メンバーは以下の通り。GK１萩裕陽（名古屋グランパス）12村松秀司（ロサンゼルスFC／アメ