カメラを興味ありげに覗いたり、前足を元気に動かしているのは、北海道稚内市の水族館で３月１６日に生まれたばかりのゴマフアザラシの赤ちゃんです。赤ちゃんは白いふわふわの産毛で覆われていますが、生まれて２、３週間で毛が生え変わり、大人と同じゴマ模様になります。（子ども）「すごくかわいかったです」水族館は４月１日からおよそ１か月休館となるため、ふわふわの赤ちゃん姿が見られるのは３月いっぱいということです。