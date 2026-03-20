メジャーリーグ機構は19日（日本時間20日）、2度目の禁止薬物陽性反応を示していたジュリクソン・プロファー外野手（ブレーブス）の異議申し立てを却下。シーズン162試合の出場停止処分を発表した。プロファーは今季全試合の出場停止処分で、ブレーブスがポストシーズンに進出した場合も同様となる。年俸1500万ドルも支払われない。今回が2度目になるため、万が一3度目の違反を犯