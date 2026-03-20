３月２０日は「春分の日」、彼岸の中日です。北海道内は春の陽気となり、墓参りをする人の姿や、３連休の初日ということもあり観光地は親子連れで賑わっていました。札幌市豊平区の平岸霊園です。雪がまだ残るなか、彼岸の中日に合わせ墓参りに来た人の姿が見られました。（墓参りに来た人）「雪が何年かぶりに少ないですね。いっつも掘るんですよ。きょうは掘らなくても大丈夫。家族の出来事をご先祖様にご報告しました」（墓参り