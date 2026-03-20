雲南省瀾滄江自然保護区耿馬管理分局の職員がこのほど、野生動物赤外線カメラによる監視データの整理作業を実施したところ、国家一級保護野生動物であるキタブタオザルが群れで活動する貴重な映像が初めて鮮明に記録されていたことを確認できました。保護区の生物多様性の観察での重要な証拠が改めて追加されたことになります。キタブタオザルの群れは映像の中で、浅瀬を連れ立って進み、尾を高く上げて餌を探したり戯れたりしてお