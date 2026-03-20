熊本地震の発生から10年になるのを前に、最大震度7を2回観測した熊本県益城町で、子ども達が描いた絵をラッピングした路線バスがお披露目されました。 【写真を見る】子ども達の絵をのせ希望に向かって「ホープ・ライナー」熊本・益城町で運行開始熊本地震10年 明日（3月21日）から益城町と熊本市の間で走る路線バス「ホープ・ライナー」です。 九州産交グループが企画したもので、その車体