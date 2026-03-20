「ももいろクローバーZ」の高城れに（32）が20日までに自身のインスタグラムを更新。いちご狩りショットを公開した。自身のインスタグラムで「先日お友達と苺狩りへー！」とつづり始めた。「この日を楽しみにしてた私はこの日のために苺のお洋服やイヤリング買ってうっきうきで集合場所行ったら『メルヘンきたー！！！！』って言われてその日のあだ名はメルヘンでした笑。30分で鬼のように食べた！農家さんが、いちごのお洋