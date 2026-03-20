2024年に乳がんを患った梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。自身の「がんとの付き合い方」について綴りました。【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん「私が思うがんとの付き合い方」「がんになっても美しく生きたい」梅宮さんは現在、全国を巡っている『がんセミナー』の様子を動画で公開。セミナーでは「私が思うがんとの付き合い方を話します」とつづりました。 また、講演の内容については「私は